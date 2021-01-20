​Рибери допускает возвращение в Бундеслигу

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20 Января 2021, 18:58,
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Вингер «Фиорентины» Франк Рибери допускает своё возвращение в немецкую Бундеслигу, где он провёл успешные двенадцать лет в «Баварии».
«На сегодняшний день я думаю только о «Фиорентине», я важен для команды. Но я не исключаю, что вернусь в Бундеслигу, когда закончу дела здесь», - сказал Рибери изданию Bild.
Действующий контракт Рибери с «фиалками» рассчитан до конца текущего сезона. В апреле француз отпразднует свой тридцать восьмой день рождения.
За полтора сезона в «Фиорентине» Франк Рибери провёл тридцать семь матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Франк Рибери