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​Рибери допускает возвращение в Бундеслигу

20 Января 2021, 18:58,

Global Look Press

Вингер «Фиорентины» Франк Рибери допускает своё возвращение в немецкую Бундеслигу, где он провёл успешные двенадцать лет в «Баварии».

«На сегодняшний день я думаю только о «Фиорентине», я важен для команды. Но я не исключаю, что вернусь в Бундеслигу, когда закончу дела здесь», - сказал Рибери изданию Bild.

Действующий контракт Рибери с «фиалками» рассчитан до конца текущего сезона. В апреле француз отпразднует свой тридцать восьмой день рождения.

За полтора сезона в «Фиорентине» Франк Рибери провёл тридцать семь матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Франк Рибери
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