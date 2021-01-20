​Рибери допускает возвращение в Бундеслигу

Вингер «Фиорентины» Франк Рибери допускает своё возвращение в немецкую Бундеслигу, где он провёл успешные двенадцать лет в «Баварии».

«На сегодняшний день я думаю только о «Фиорентине», я важен для команды. Но я не исключаю, что вернусь в Бундеслигу, когда закончу дела здесь», - сказал Рибери изданию Bild.

Действующий контракт Рибери с «фиалками» рассчитан до конца текущего сезона. В апреле француз отпразднует свой тридцать восьмой день рождения.

За полтора сезона в «Фиорентине» Франк Рибери провёл тридцать семь матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.