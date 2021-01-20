Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук впервые выйдет на матч Серии А с первых минут

20 Января 2021, 16:14,

Global Look Press

В среду вечером «Аталанта» в перенесённом матче чемпионата Италии сыграет в гостях у «Удинезе». Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды. Для россиянина это дебют в стартовом составе «Аталанты» в Серии А.

Ранее Миранчук лишь однажды начинал матч «Аталанты» с первых минут. Речь о кубковой игре против «Кальяри», состоявшейся на прошлой неделе. Тогда россиянину удалось отметиться забитым голом.

Следить за матчем чемпионата Италии между «Удинезе» и «Аталантой» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в пять часов вечера по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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