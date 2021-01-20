Миранчук впервые выйдет на матч Серии А с первых минут

В среду вечером «Аталанта» в перенесённом матче чемпионата Италии сыграет в гостях у «Удинезе». Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды. Для россиянина это дебют в стартовом составе «Аталанты» в Серии А.

Ранее Миранчук лишь однажды начинал матч «Аталанты» с первых минут. Речь о кубковой игре против «Кальяри», состоявшейся на прошлой неделе. Тогда россиянину удалось отметиться забитым голом.

Следить за матчем чемпионата Италии между «Удинезе» и «Аталантой» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в пять часов вечера по Москве.