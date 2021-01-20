От Пато до Пёнтека: Манджукич бросает вызов проклятию «девяток» «Милана»

Во вторник «Милан» объявил о подписании контракта с Марио Манджукичем. Опытный хорватский нападающий будет выступать за «россонери» под номером 9. В последнее время «девятки» «Милана» стали проваливаться, и в Италии стали говорить о так называемом проклятии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этому вопросу.

Последней успешной «девяткой» «Милана» был Филиппо Индзаги. Перейдя в стан «россонери» из «Ювентуса» в 2001 году, Пиппо стал любимцем болельщиков и легендой клуба. Проведя ровно 300 игр за «россонери» за одиннадцать лет, Индзаги забил 126 голов и отдал 34 голевых паса. Форвард помог «Милану» дважды стать чемпионом Италии и дважды выиграть Лигу чемпионов. Индзаги пополнил список великих игроков «россонери», игравших под девятым номером. В этом списке можно отыскать таких футболистов как Патрик Клюйверт, Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Джордж Веа и других.

Первым, кто примерил футболку «Милана» с девятым номером после Индзаги, был Алешандре Пато. Свой путь в команде бразилец начинал с семёркой на спине, однако затем он решил сменить игровой номер. Пато говорил, что «девятка» в «Милане» предназначена ему судьбой, но на деле всё вышло иначе. Под девятым номером Алешандре провёл за «россонери» только семь игр (два гола), поскольку имел проблемы с травмами. В итоге форвард ушёл из «Милана» уже посреди сезона и отправился в родную Бразилию.

Своего воспитанника Алессандро Матри «Милан» вернул перед сезоном 2013/2014. Проведя успешные периоды в «Кальяри» и «Ювентусе», форвард взял себе девятый номер в «Милане», но не добился успеха. В пятнадцати играх первой части сезона Матри забил лишь раз и уже в январе отправился в аренду в «Фиорентину». Дальше Алессандро продолжал скитаться по арендам.

Поиграл за «Милан» под номером девять и испанец Фернандо Торрес. Впрочем, оставить свой след в Серии А «Эль Ниньо» так и не смог, забив лишь один раз в десяти играх чемпионата Италии. Уже на экваторе сезона 2014/2015 Торрес перебрался в родной «Атлетико».

В начале 2015-го года «россонери» взяли в аренду у «Ромы» Маттиа Дестро. Именно он получил девятый номер после возвращения в Испанию Торреса. Во второй части сезона Дестро сыграл за «Милан» в пятнадцати играх Серии А и забил всего трижды. По окончанию сезона Маттиа вернулся в «Рому», а затем перебрался в «Болонью».

Следующей «девяткой» «Милана» стал Луис Адриано, перебравшийся в итальянский гранд после успешного периода в «Шахтёре». Дебютный сезон в Италии бразилец провёл не очень мощно, забив только шесть голов в двадцати девяти играх. Адриано сменил номер с девятого на седьмой, но после этого вообще почти не играл. В начале 2017-го Луис в статусе свободного агента отправился в «Спартак».

Летом 2016-го года девятый номер от Луиса Адриано перешёл к новичку «Милана» из «Пескары» Джанлуке Лападуле. Прервать так называемое проклятие нападающему не посчастливилось, хотя его восемь голов за единственный сезон в «Милане» на фоне показателей предыдущих «девяток» кажутся не таким уж плохим показателем.

Болельщики «Милана» возлагали большие надежды на Андре Силву, которого клуб купил у «Порту» летом 2017-го года. Португалец взял девятый номер, но не смог соответствовать статусу супербомбардира. 10 голов в сорока играх сезона – далеко не тот показатель, которого ждали от Силвы. После года на «Сан-Сиро» форвард отправился в аренду в «Севилью», а затем и в «Айнтрахт». Немецкий клуб в прошлом году выкупил контракт Андре у «Милана».

Летом 2018-го года «Милан» арендовал у «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Пребывание аргентинца на «Сан-Сиро» оказалось недолгим – уже посреди сезона форвард воссоединился с Маурицио Сарри в «Челси». Показатели Игуаина, игравшего в «Милане» под девятым номером, были посредственными – восемь голов в двадцати двух играх.

Кшиштофа Пёнтека называли новым Андреем Шевченко. Поляк лихо ворвался в итальянский футбол, забив девятнадцать голов в двадцать одном матче за «Дженоа» в первой части сезона 2018/2019. «Милан» приобрёл Пёнтека уже посреди того сезона и наградил игрока девятым номером. Казалось, Кшиштоф точно станет тем, то покончит с «проклятием», но не сложилось. Поначалу поляк исправно забивал, но очень скоро он вдруг превратился в посредственного форварда. Проведя всего лишь год в «Милане», Пёнтек перешёл в «Герту».

Сможет ли Марио Манджукич прервать «проклятие»? По сравнению с большинством футболистов из тех, которых мы привели выше, у хорвата есть один козырь – отсутствие давления. Форварду уже тридцать четыре, и вряд ли кто-то ожидает от него высокой результативности. Манджукич изголодался по футболу за полгода без клуба и постарается выстрелить. Если получится – хорошо, если нет – вряд ли в игрока станут бросать камни.