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​Конте показал, как снимает стресс

20 Января 2021, 14:35,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опубликовал видео на своей страничке в Instagram. На нём 51-летний специалист играет на пинбол-автомате по мотивам популярного мультсериала о Симпсонах.

«Это одно из моих любимых хобби и отличный способ снять стресс», - рассказал Конте на видео.

 

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от своих соседей из «Милана» на три зачётных балла. В ближайшую субботу команда Антонио Конте проведёт гостевой поединок против «Удинезе».

Антонио Конте работает главным тренером «Интера» с 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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