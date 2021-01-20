​Конте показал, как снимает стресс

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опубликовал видео на своей страничке в Instagram. На нём 51-летний специалист играет на пинбол-автомате по мотивам популярного мультсериала о Симпсонах.

«Это одно из моих любимых хобби и отличный способ снять стресс», - рассказал Конте на видео.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от своих соседей из «Милана» на три зачётных балла. В ближайшую субботу команда Антонио Конте проведёт гостевой поединок против «Удинезе».

Антонио Конте работает главным тренером «Интера» с 2019 года.