​Конте показал, как снимает стресс

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20 Января 2021, 14:35,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте опубликовал видео на своей страничке в Instagram. На нём 51-летний специалист играет на пинбол-автомате по мотивам популярного мультсериала о Симпсонах.
«Это одно из моих любимых хобби и отличный способ снять стресс», - рассказал Конте на видео.
На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от своих соседей из «Милана» на три зачётных балла. В ближайшую субботу команда Антонио Конте проведёт гостевой поединок против «Удинезе».
Антонио Конте работает главным тренером «Интера» с 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте