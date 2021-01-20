Конте хочет пригласить Алехандро Гомеса в «Интер»

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес может стать игроком миланского «Интера», об этом рапортует издание La Gazzetta Dello Sport.

Как сообщает источник, в подписании 32-летнего аргентинского футболиста лично заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Гомес близок к уходу из «Аталанты» из-за конфликта с Джан Пьеро Гасперини.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Гомесу со стороны туринского «Ювентуса» и «Фиорентины».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алехандро провел десять поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.