Конте хочет пригласить Алехандро Гомеса в «Интер»

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20 Января 2021, 11:54,
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Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес может стать игроком миланского «Интера», об этом рапортует издание La Gazzetta Dello Sport.
Как сообщает источник, в подписании 32-летнего аргентинского футболиста лично заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Гомес близок к уходу из «Аталанты» из-за конфликта с Джан Пьеро Гасперини.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Гомесу со стороны туринского «Ювентуса» и «Фиорентины».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алехандро провел десять поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антонио Конте, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес