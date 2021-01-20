Вьери: «Интер» стал показывать красивый футбол под руководством Конте»

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20 Января 2021, 11:37,
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Экс-нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери высказался о недавней победе «нерадзурри» над туринским «Ювентусом» в поединке 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
«Интер» показал красивую игру. Команда стала демонстрировать агрессивный, сильный и быстрый футбол под руководством Антонио Конте. «Нерадзурри» нужно всегда играть таким образом», - передает слова Кристиана издание Сalciomercato.
Благодаря победе «Интер» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет три очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Кристиан Вьери