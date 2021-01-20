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Ориги может перейти в итальянский гранд

20 Января 2021, 10:42,

Global Look Press

Бельгийский форвард Дивок Ориги близок к уходу из «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно, об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, услуги нападающего были предложены миланскому «Интеру». «Ливерпуль» готов отпустить Дивока в стан «нерадзурри» на правах аренды.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Ориги со стороны туринского «Ювентуса», «Милана» и мадридского «Атлетико».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгиец провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями. Контракт Ориги с мерсисайдцами рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги
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