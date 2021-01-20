Роналду провёл встречу с президентом «Реала»

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», провел встречу с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Об этом рапортует El Chiringuito в «Твиттере».

Встреча состоялась в Турине. О чем именно общались стороны, пока не сообщается.

Напомним, что Роналду перебрался в «старую синьору» летом 2018-го года из «королевского» клуба. За трансфер португальца туринцы заплатили 117 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше Серии А 35-летний форвард провел 14 матчей, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами.