Роналду провёл встречу с президентом «Реала»

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20 Января 2021, 08:59,
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Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», провел встречу с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Об этом рапортует El Chiringuito в «Твиттере».
Встреча состоялась в Турине. О чем именно общались стороны, пока не сообщается.
Напомним, что Роналду перебрался в «старую синьору» летом 2018-го года из «королевского» клуба. За трансфер португальца туринцы заплатили 117 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.
В нынешнем розыгрыше Серии А 35-летний форвард провел 14 матчей, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Флорентино Перес