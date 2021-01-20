Верон оценил вероятность трансфера Месси в «Интер»

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20 Января 2021, 08:32,
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Экс-футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением о возможном переходе нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в миланский «Интер».
«Не думаю, что Лео захочет продолжить карьеру в Серии А. Если же он решится на такой шаг, то только из-за Хавьера Дзанетти, с которым хорошо общается.
Все будет зависеть от решения Месси. Если «нерадзурри» захотят подписать его, то должны чем-то завлечь Лионеля. Клуб должен дать понять, что рассчитывает находиться на вершине», - передает слова Верона портал Goal.
Действующий трудовой договор 33-летнего Месси с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Лионель Месси, Хуан Себастьян Верон
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