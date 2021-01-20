Верон оценил вероятность трансфера Месси в «Интер»

Экс-футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением о возможном переходе нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в миланский «Интер».

«Не думаю, что Лео захочет продолжить карьеру в Серии А. Если же он решится на такой шаг, то только из-за Хавьера Дзанетти, с которым хорошо общается.

Все будет зависеть от решения Месси. Если «нерадзурри» захотят подписать его, то должны чем-то завлечь Лионеля. Клуб должен дать понять, что рассчитывает находиться на вершине», - передает слова Верона портал Goal.

Действующий трудовой договор 33-летнего Месси с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.