​Манджукич: «Носить культовую футболку «Милана» - честь для меня»

Нападающий Марио Манджукич отреагировал на подписание контракта с «Миланом». Форвард находился без клуба на протяжении полугода.

«Я благодарен руководству «Милана» за возможность присоединиться к этому замечательному клубу. Для меня будет настоящей честью носить культовую футболку этого клуба и сражаться за «россонери».

Могу пообещать, что приложу максимум усилий в каждой игре и постараюсь помочь команде, чем смогу», - написал Манджукич в Twitter.

Контракт 34-летнего Манджукича рассчитан до конца сезона и имеет опцию возможного продления ещё на один год.