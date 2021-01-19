​Манджукич: «Носить культовую футболку «Милана» - честь для меня»

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19 Января 2021, 18:17,
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Нападающий Марио Манджукич отреагировал на подписание контракта с «Миланом». Форвард находился без клуба на протяжении полугода.
«Я благодарен руководству «Милана» за возможность присоединиться к этому замечательному клубу. Для меня будет настоящей честью носить культовую футболку этого клуба и сражаться за «россонери».
Могу пообещать, что приложу максимум усилий в каждой игре и постараюсь помочь команде, чем смогу», - написал Манджукич в Twitter.
Контракт 34-летнего Манджукича рассчитан до конца сезона и имеет опцию возможного продления ещё на один год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Марио Манджукич