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​Манджукич: «Носить культовую футболку «Милана» - честь для меня»

19 Января 2021, 18:17,

twitter.com

Нападающий Марио Манджукич отреагировал на подписание контракта с «Миланом». Форвард находился без клуба на протяжении полугода.

«Я благодарен руководству «Милана» за возможность присоединиться к этому замечательному клубу. Для меня будет настоящей честью носить культовую футболку этого клуба и сражаться за «россонери».

Могу пообещать, что приложу максимум усилий в каждой игре и постараюсь помочь команде, чем смогу», - написал Манджукич в Twitter.

Контракт 34-летнего Манджукича рассчитан до конца сезона и имеет опцию возможного продления ещё на один год.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Марио Манджукич
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