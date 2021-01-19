Нападающий «Интера» Алексис Санчес не получил травму, хотя его состояние после матча с «Ювентусом» вызывало обеспокоенность. Как сообщает Sky Sport Italia, у Санчеса имелась мышечная усталость. Эта проблема будет решена медицинским персоналом, и чилиец сможет сыграть против «Удинезе» в ближайшую субботу, двадцать третьего января.

Стоит отметить, что в игре с «Ювентусом» Алексис Санчес вышел на поле только на восемьдесят шестой минуте, заменив Лаутаро Мартинеса.

В сезоне 2020/2021 Алексис Санчес провёл за «Интер» семнадцать матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса.