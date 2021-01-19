Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Санчес не получил травму

19 Января 2021, 17:43,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Алексис Санчес не получил травму, хотя его состояние после матча с «Ювентусом» вызывало обеспокоенность. Как сообщает Sky Sport Italia, у Санчеса имелась мышечная усталость. Эта проблема будет решена медицинским персоналом, и чилиец сможет сыграть против «Удинезе» в ближайшую субботу, двадцать третьего января.

Стоит отметить, что в игре с «Ювентусом» Алексис Санчес вышел на поле только на восемьдесят шестой минуте, заменив Лаутаро Мартинеса.

В сезоне 2020/2021 Алексис Санчес провёл за «Интер» семнадцать матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Алексис Санчес
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