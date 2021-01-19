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​В контракте нового тренера «Торино» есть необычный пункт

19 Января 2021, 16:54,

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Новым главным тренером «Торино» стал Давиде Никола. Как сообщает Grand Hotel Calciomercato, в контракте 47-летнего специалиста есть один весьма необычный пункт. Так, контракт тренера будет продлён на один год, если до конца сезона команда будет набирать в среднем по 1,5-1,6 очка за игру.

Источник отмечает, что такой пункт для президента «Торино» Урбано Каиро является вполне нормальным, ведь он помешан на цифрах.

Стоит отметить, что в заявлении о назначении Николы на сайте «быков» информация о сроке контракта отсутствует.

«Торино» занимает восемнадцатое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино, Давиде Никола
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