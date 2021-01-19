​Оуэн: «Изучал итальянский на случай переезда в Серию А»

Известный в прошлом футболист Майкл Оуэн рассказал об интересе к себе со стороны итальянских клубов.

«После чемпионата мира 1998 года, когда я играл за «Ливерпуль», итальянские клубы проявляли интерес ко мне. У меня тогда был тот же агент, что и у Дэвида Платта, и у него были хорошие отношения со многими президентами.

Безусловно, были контакты с президентом «Интера» Массимо Моратти и парой других итальянских клубов. Помню, как я брал уроки итальянского на случай, если мне придётся уехать в Серию А. Когда я был молод, итальянский футбол был лучшим в мире», - сказал Оуэн Sky Sport Italia.

Майкл Оуэн почти всю свою карьеру провёл в Англии. Исключением стал сезон 2004/2005, когда он играл за «Реал».