Моратти отреагировал на победу «Интера» над «Ювентусом»

Экс-президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался о победе команды Антонио Конте над туринским «Ювентусом» в рамках 18-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

«Этот результат оставил прекрасные впечатления. После такой победы «Интер» должен стремиться в чему-то очень важному в этом сезоне. «Юве» был соперником, которого я боялся больше всего. Впрочем, нельзя недооценивать «Милан», - приводит слова Моратти издание Football-Italia.

После 18 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на три пункта.