Моратти отреагировал на победу «Интера» над «Ювентусом»

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19 Января 2021, 12:39,
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Экс-президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался о победе команды Антонио Конте над туринским «Ювентусом» в рамках 18-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».
«Этот результат оставил прекрасные впечатления. После такой победы «Интер» должен стремиться в чему-то очень важному в этом сезоне. «Юве» был соперником, которого я боялся больше всего. Впрочем, нельзя недооценивать «Милан», - приводит слова Моратти издание Football-Italia.
После 18 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на три пункта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Массимо Моратти
Ну, Ювентус с Пирло во главе совсем не страшный, тем более в неоптимальном составе.