Манджукич выбрал номер в «Милане»

|
19 Января 2021, 10:48,
|
|
Хорватский форвард Марио Манджукич, который в скором времени подпишет трудовое соглашение с «Миланом», определился с игровым номером. Об этом информирует издание Football-Italia.
Согласно данным источника, 34-летний бомбардир выбрал девятый номер. Официально о трансфере опытного нападающего будет объявлено в самое ближайшее время. Ожидается, что стороны подпишут контракт до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации на сезон.
В настоящий момент Манджукич является свободным агентом. Последним местом работы опытного голеадора был катарский клуб «Аль-Духаиль».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Марио Манджукич
Отличное усиление теперь можно навешивать в штрафную бесконца, и будет вам результат...
Крупное нападение будет ) ,а если ещё и в паре с Иброй ,интересно посмотреть)
Удачи Марио в Милане. Какое же близорукое руководство в Юве. Пришел Сарри, итак было понятно, что дед на 1 сезон и что не вывезет он и из-за этого избавились от такого бойца. Когда-то Милан так же слил Пирло.