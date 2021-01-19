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Манджукич выбрал номер в «Милане»

19 Января 2021, 10:48,

twitter.com

Хорватский форвард Марио Манджукич, который в скором времени подпишет трудовое соглашение с «Миланом», определился с игровым номером. Об этом информирует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, 34-летний бомбардир выбрал девятый номер. Официально о трансфере опытного нападающего будет объявлено в самое ближайшее время. Ожидается, что стороны подпишут контракт до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации на сезон.

В настоящий момент Манджукич является свободным агентом. Последним местом работы опытного голеадора был катарский клуб «Аль-Духаиль».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Марио Манджукич
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
19 Января 2021, 11:49

Отличное усиление теперь можно навешивать в штрафную бесконца, и будет вам результат...

0
Марченко Максим
19 Января 2021, 11:37

Крупное нападение будет ) ,а если ещё и в паре с Иброй ,интересно посмотреть)

1
White_Shark
19 Января 2021, 11:23
Ой... Проклятый номер. После Пиппо девятки не вывозили в Милане. Торрес, Лападула и моя главная провальная надежда по имени Андре Силва и многие другие... Ну может Марио снимет проклятие.
1
online
19 Января 2021, 11:01

Удачи Марио в Милане. Какое же близорукое руководство в Юве. Пришел Сарри, итак было понятно, что дед на 1 сезон и что не вывезет он и из-за этого избавились от такого бойца. Когда-то Милан так же слил Пирло.

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