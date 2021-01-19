Манджукич выбрал номер в «Милане»

Хорватский форвард Марио Манджукич, который в скором времени подпишет трудовое соглашение с «Миланом», определился с игровым номером. Об этом информирует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, 34-летний бомбардир выбрал девятый номер. Официально о трансфере опытного нападающего будет объявлено в самое ближайшее время. Ожидается, что стороны подпишут контракт до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации на сезон.

В настоящий момент Манджукич является свободным агентом. Последним местом работы опытного голеадора был катарский клуб «Аль-Духаиль».