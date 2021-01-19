Пиоли подтвердил трансфер Манджукича

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли подтвердил информацию о переходе хорватского форварда Марио Манджукича.

«Нам нужны новые игроки. Златан уже пообещал, что позаботится о том, чтобы Манджукич находился в оптимальных кондициях. Я доволен этим трансфером, «Милан» заявляет о своих амбициях. Руководство хочет, чтобы клуб оставался на вершине Серии А. Подписание Манджукича соответствует нашим амбициям», - передает слова тренера издание Football-Italia.

В Европе хорват поиграл за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Последней командой нападающего был катарский «Аль-Духаиль».