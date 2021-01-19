«Ювентус» заинтересовался нападающим «Лилля»

Нападающий сборной Турции Юсуф Языджи, выступающий на клубном уровне за французский «Лилль», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Согласно информации издания France Football, заинтересованность в подписании контракта с 23-летним футболистом проявляет туринский «Ювентус». Не исключено, что «старая синьора» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Языджи принял участие в 17 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. В составе «Лилля» нападающий выступает с 2019-го года.