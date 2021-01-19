«Ювентус» заинтересовался нападающим «Лилля»

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19 Января 2021, 09:27,
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Нападающий сборной Турции Юсуф Языджи, выступающий на клубном уровне за французский «Лилль», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.
Согласно информации издания France Football, заинтересованность в подписании контракта с 23-летним футболистом проявляет туринский «Ювентус». Не исключено, что «старая синьора» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Языджи принял участие в 17 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. В составе «Лилля» нападающий выступает с 2019-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Юсуф Языджи