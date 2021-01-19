Ибрагимович - о трансфере Манджукича: «Вдвоём будем пугать соперников»

|
19 Января 2021, 08:32,
|
|
Лидер «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе хорватского нападающего Марио Манджукича в стан «россонери».
«Манджукич уже подписал соглашение, он будет выступать за «Милан»» Теперь мы вдвоем будем пугать соперников», - передает слова 39-летнего шведа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 34-летний хорват прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В Европе Манджукич хорошо известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Последним местом работы бомбардира был катарский «Аль-Духаиль».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович, Марио Манджукич
два пенсионера в атаке туговато выглядит, ещё Косту подпишите потом не будет вам цены ))))....
о, нормально!!! я бы еще пописал чувака, который в чемпе Японии играет-то, которому за 50, вот они ужас точно наведут втроем!!!!!!