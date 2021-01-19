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Ибрагимович - о трансфере Манджукича: «Вдвоём будем пугать соперников»

19 Января 2021, 08:32,

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Лидер «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе хорватского нападающего Марио Манджукича в стан «россонери».

«Манджукич уже подписал соглашение, он будет выступать за «Милан»» Теперь мы вдвоем будем пугать соперников», - передает слова 39-летнего шведа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 34-летний хорват прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В Европе Манджукич хорошо известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Последним местом работы бомбардира был катарский «Аль-Духаиль».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Марио Манджукич
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
19 Января 2021, 10:43

два пенсионера в атаке туговато выглядит, ещё Косту подпишите потом не будет вам цены ))))....

0
NOBODY
19 Января 2021, 09:13

о, нормально!!! я бы еще пописал чувака, который в чемпе Японии играет-то, которому за 50, вот они ужас точно наведут втроем!!!!!!

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