Ибрагимович - о борьбе за скудетто: «Я верю в Златана»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович пообщался с представителями СМИ после победы над «Кальяри» (2:0) в поединке 18-го тура чемпионата Италии. В этой встрече 39-летний швед оформил дубль.

«Я мог постараться забить еще один гол, но для победы хватило и дубля. Это была непростая встреча, к тому же с 74-й минуты мы играли в меньшинстве.

Сейчас у нас все прекрасно. «Милан» уже прошел половину пути к скудетто. Однако впереди самые сложные матчи. Верю ли я в чемпионство? Я верю в Златана», - передает слова шведского бомбардира издание Football-Italia.

После 18 туров «россонери» лидируют в Серии А, опережая идущий вторым «Интер» на три очка.