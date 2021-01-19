«Милан» разобрался с «Кальяри» благодаря дублю Ибрагимовича

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19 Января 2021, 00:38,
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«Милан» вернул трёхочковый задел от ближайшего конкурента в турнирной таблице по итогам матча 18-го тура с «Кальяри». Наконец-то полный поединок провел Златан Ибрагимович, который и стал главным героем. В начале первого тайма он заработал и точно пробил 11-метров, а во втором - удвоил счет с игры. У соперников были и выходы один на один с голкиперами, и удар Давиде Калабрии в штангу, и другие опасные моменты, но финальный свисток прозвучал при счете 2:0.
Протокол игры
|7' Ибрагимович Златан (0:1)
|53' Ибрагимович Златан (0:2)
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле 80' ( Паволетти Леонардо ( 80') • Годин Диего • 83'Чеппители Лука • 90'Ликояннис Хараламбос • Наингголан Раджа • Марин Рэзван • Дункан Альфред 69' ( Олива Кристиан ( 69') • Перейро Гастон 57' ( Соттил Рикардо ( 57') • Педро Жоао • Симеоне Джованни 80' ( Черри Альберто ( 80')
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Кьяер Симон 46' ( Калюлю Пьер ( 46') • Романьоли Алессио • 39'Далот Диогу • Кесси Франк • Тонали Сандро 72' ( Мейте Суалихо ( 72') • Кастильехо Самуэль • Диас Брахим 83' ( Конти Андреа ( 83') • Хёуге Йенс 66' ( Салемакерс Алексис ( 66' 68' ) • 74'Ибрагимович Златан
Запасные: Мусаккио Матео • Михелис Николаос • Коломбо Лоренцо • Робак Эмиль • Мальдини Даниэль • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
18 января. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Кальяри