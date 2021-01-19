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«Милан» разобрался с «Кальяри» благодаря дублю Ибрагимовича

19 Января 2021, 00:38,

Global Look Press

«Милан» вернул трёхочковый задел от ближайшего конкурента в турнирной таблице по итогам матча 18-го тура с «Кальяри». Наконец-то полный поединок провел Златан Ибрагимович, который и стал главным героем. В начале первого тайма он заработал и точно пробил 11-метров, а во втором - удвоил счет с игры. У соперников были и выходы один на один с голкиперами, и удар Давиде Калабрии в штангу, и другие опасные моменты, но финальный свисток прозвучал при счете 2:0.

Протокол игры  
Кальяри 0:2 Милан
    7' Ибрагимович Златан (0:1)
    53' Ибрагимович Златан (0:2)
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле   80' (Паволетти Леонардо (   80') Годин Диего   83' Чеппители Лука   90' Ликояннис Хараламбос Наингголан Раджа Марин Рэзван Дункан Альфред   69' (Олива Кристиан (   69') Перейро Гастон   57' (Соттил Рикардо (   57') Педро Жоао Симеоне Джованни   80' (Черри Альберто (   80')
Запасные: Бочча Сальваторе Валюкевич Себастьян Трамони Маттео Дельпупо Исаяс Викарио Гульельмо Калигара Фабрицио Арести Симоне Трипальделли Алессандро
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон   46' (Калюлю Пьер (   46') Романьоли Алессио   39' Далот Диогу Кесси Франк Тонали Сандро   72' (Мейте Суалихо (   72') Кастильехо Самуэль Диас Брахим   83' (Конти Андреа (   83') Хёуге Йенс   66' (Салемакерс Алексис (   66'   68'   74') Ибрагимович Златан
Запасные: Мусаккио Матео Михелис Николаос Коломбо Лоренцо Робак Эмиль Мальдини Даниэль Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
18 января. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Кальяри
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