«Милан» разобрался с «Кальяри» благодаря дублю Ибрагимовича

«Милан» вернул трёхочковый задел от ближайшего конкурента в турнирной таблице по итогам матча 18-го тура с «Кальяри». Наконец-то полный поединок провел Златан Ибрагимович, который и стал главным героем. В начале первого тайма он заработал и точно пробил 11-метров, а во втором - удвоил счет с игры. У соперников были и выходы один на один с голкиперами, и удар Давиде Калабрии в штангу, и другие опасные моменты, но финальный свисток прозвучал при счете 2:0.