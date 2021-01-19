«Марсель» заплатит за Милика 8 миллионов евро, стороны согласовывают последние детали

«Марсель» продолжает вести переговоры о приобретении нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Как сообщил журналист Мохамед Бухафси в «Твиттере», клубам осталось согласовать последние детали. Сумма трансфера составит восемь миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, что Милик не был включен в заявку «Наполи» на нынешний сезон. 26-летним поляком интересовался и мадридский «Атлетико», но неаполитанцы отказались отпускать футболиста.

Действующее соглашение Аркадиуша с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.