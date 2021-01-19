Мальдини – о Манджукиче: «В команде должны быть не только хорошие парни»

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини высказался о нападающем Марио Манджукиче, который в скором времени может перейти в стан «россонери».

«Мы хорошо знаем характер Манджукича и уже общались с ним. Конечно, мы не советуемся с нашими футболистами перед подписанием того или иного игрока, всё решает клуб. Мы обсуждали кандидатуру Марио с главным тренером. Вы должны понимать, что в команде должны быть не только хорошие парни», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

Напомним, что Манджукич находится в статусе свободного агента. Согласно итальянским СМИ, хорват подпишет контракт с «россонери» уже завтра.