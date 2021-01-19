Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мальдини – о Манджукиче: «В команде должны быть не только хорошие парни»

19 Января 2021, 00:16,

twitter.com

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини высказался о нападающем Марио Манджукиче, который в скором времени может перейти в стан «россонери».

«Мы хорошо знаем характер Манджукича и уже общались с ним. Конечно, мы не советуемся с нашими футболистами перед подписанием того или иного игрока, всё решает клуб. Мы обсуждали кандидатуру Марио с главным тренером. Вы должны понимать, что в команде должны быть не только хорошие парни», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

Напомним, что Манджукич находится в статусе свободного агента. Согласно итальянским СМИ, хорват подпишет контракт с «россонери» уже завтра.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Марио Манджукич, Паоло Мальдини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола