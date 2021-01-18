Мальдини: «Томори – идеальный игрок для нас»

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини прокомментировал слухи об интересе «россонери» к защитнику «Челси» Фикайо Томори.

«Мы пытались подписать его ещё летом. Думаю, что это идеальный игрок для нас на данный момент», - цитирует Мальдини журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялась информация о желании «Милана» арендовать Томори, который в нынешнем сезоне принял участие лишь в одном матче «Челси» в английской Премьер-лиге.

«Милан» набрал сорок очков в семнадцати турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионате Италии, при этом подопечные Пиоли имеют ещё один матч в запасе.