Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мальдини: «Томори – идеальный игрок для нас»

18 Января 2021, 22:38,

Depositphotos

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини прокомментировал слухи об интересе «россонери» к защитнику «Челси» Фикайо Томори.

«Мы пытались подписать его ещё летом. Думаю, что это идеальный игрок для нас на данный момент», - цитирует Мальдини журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялась информация о желании «Милана» арендовать Томори, который в нынешнем сезоне принял участие лишь в одном матче «Челси» в английской Премьер-лиге.

«Милан» набрал сорок очков в семнадцати турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионате Италии, при этом подопечные Пиоли имеют ещё один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Паоло Мальдини, Фикайо Томори
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола