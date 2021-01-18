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Джампаоло уволен с поста главного тренера «Торино»

18 Января 2021, 22:16,

Global Look Press

Марко Джампаоло уволен с поста главного тренера «Торино».

«Клуб благодарит Джампаоло и его помощников за профессионализм и преданность делу», - говорится в заявлении пресс-службы «Торино».

После восемнадцати туров «Торино» занимает восемнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 13 очков. На прошлой неделе туринский клуб выбыл и из Кубка Италии, уступив в 1/8 финала «Милану» по пенальти.

В пятницу, 22 января, «Торино» в гостях сыграет против «Беневенто».

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Торино» станет Давиде Никола, но официально об этом пока не сообщалось.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Торино, Марко Джампаоло
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