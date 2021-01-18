Дзаньоло заразился коронавирусом

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сдал положительный тест на коронавирус.

«Всем привет, к сожалению, сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но, конечно же, я нахожусь на карантине. Надеюсь, что смогу вернуться к тренировкам как можно скорее, а пока я буду поддерживать команду из дома», - написал Дзаньоло в «Инстаграме».

Напомним, что итальянский футболист продолжает восстанавливаться от травмы колена, он должен будет вернуться в общую группу в апреле.

21-летний Дзаньоло не сыграл ни одного матча за «Рому» в нынешнем сезоне.