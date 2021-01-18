Фонсека – о поражении от «Лацио»: «Мы не можем изменить того, что произошло»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с журналистами перед матчем против «Специи» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Конечно, вся команда была разочарована после игры с «Лацио». Наши болельщики не заслуживали такого. Мы не можем изменить того, что произошло, но мы должны не допустить повторения такого результата вновь. Команда должна понимать, что мы можем измениться в будущем только в том случае, если поменяем отношение к игре.

Наша цель – победить «Специю» завтра. Это очень организованная команда», - цитирует Фонсеку Football Italia.

Матч между «Ромой» и «Специей» состоится завтра, 19 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.