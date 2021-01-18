Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фонсека – о поражении от «Лацио»: «Мы не можем изменить того, что произошло»

18 Января 2021, 20:56,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с журналистами перед матчем против «Специи» в 1/8 финала Кубка Италии.

«Конечно, вся команда была разочарована после игры с «Лацио». Наши болельщики не заслуживали такого. Мы не можем изменить того, что произошло, но мы должны не допустить повторения такого результата вновь. Команда должна понимать, что мы можем измениться в будущем только в том случае, если поменяем отношение к игре.

Наша цель – победить «Специю» завтра. Это очень организованная команда», - цитирует Фонсеку Football Italia.

Матч между «Ромой» и «Специей» состоится завтра, 19 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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