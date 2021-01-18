«Интер» изменит название и эмблему

Китайские владельцы миланского «Интера» собираются изменить название клуба, об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Название клуба Football Club Internazionale Milano сменят на Inter Milano. Таким образом владельцы «нерадзурри» хотят использовать название бренда в маркетинговых целях.

Кроме того, должна измениться эмблема клуба. Она будет модернизирована в соответствии с новым названием.

Ребрендинг пройдет девятого марта, когда миланский клуб будет отмечать 113-й день рождения.

В текущем сезоне Серии А «Интер» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.