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«Интер» изменит название и эмблему

18 Января 2021, 13:41,

Global Look Press

Китайские владельцы миланского «Интера» собираются изменить название клуба, об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Название клуба Football Club Internazionale Milano сменят на Inter Milano. Таким образом владельцы «нерадзурри» хотят использовать название бренда в маркетинговых целях.

Кроме того, должна измениться эмблема клуба. Она будет модернизирована в соответствии с новым названием.

Ребрендинг пройдет девятого марта, когда миланский клуб будет отмечать 113-й день рождения.

В текущем сезоне Серии А «Интер» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
18 Января 2021, 13:48

Традиции, история, значимость имени клуба как организации: "Ну да, ну да, пошли мы нафиг".

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