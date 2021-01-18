Видаль объяснил, почему поцеловал эмблему «Ювентуса»

Чилийский полузащитник «Интера» Артуро Видаль объяснил, почему поцеловал эмблему туринского «Ювентуса» на футболке Джорджо Кьеллини перед поединком 18-го тура чемпионата Италии.

«Это было проявление уважения к брату, который подарил мне футбол. С туринским клубом я прожил прекрасные годы. Мы любим друг друга.

Я уважаю свой нынешний клуб. Ради «Интера» готов выкладываться по максимуму. Вперед, «нерадзурри», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Встреча завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. Благодаря успеху «нерадзурри» набрали 40 баллов и догнали лидирующий «Милан».