Кьеллини: «Поражение от «Интера» - серьёзный удар для «Ювентуса»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от миланского «Интера» в поединке 18-го тура чемпионата Италии. «Старая синьора» уступила «нерадзурри» со счетом 0:2.

«Ювентус» очень плохо действовал в единоборствах, соперник больше стремился к победе и заслуженно набрал три очка. Это серьезный удар, однако он не должен выбить нас из колеи. У «Ювентуса» еще достаточно времени, чтобы исправиться за этот результат», - передает слова Кьеллини издание Football-Italia.

После победы «нерадзурри» набрали 40 баллов и догнали лидирующий «Милан». «Старая синьора» с 33 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице.