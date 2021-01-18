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Конте: «Интер» научился чувствовать вкус крови и убивать игру»

18 Января 2021, 10:19,

Global Look Press

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте пообщался с представителями СМИ после поединка 18-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (2:0).

«Парни идеально выполнили план на матч. Я очень доволен, эта победа должна придать нам уверенность в своих силах. Мы должны были научиться чувствовать вкус крови и убивать игру.

«Интер» находится на правильном пути. За свою карьеру тренера я ни разу не побеждал «Ювентус». Я всегда уступал, что было заслуженно, так что это результат - прогресс», - цитирует Конте издание Football-Italia.

После 18 туров «нерадзурри» набрали 40 очков и делят первое место с «Миланом», имеющим игру в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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