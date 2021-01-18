«Марсель» согласовал трансфер Милика

Польский нападающий Аркадиуш Милик определился с новым клубом. Форвард покидает «Наполи» и переходит во французский «Марсель», утверждает издание RMC Sport.

Согласно информации источника, провансальцы согласовали аренду 26-летнего форварда на полтора года. В соглашении будет прописан пункт о последующем праве выкупа. За переход Аркадиуша французы заплатят неаполитанцам восемь миллионов евро.

Ожидается, что Милик продлит контракт с «Наполи» перед переездом в «Марсель». Действующий договор между сторонами рассчитан до завершения текущего сезона.

Поляк провел в составе итальянского коллектива 122 поединка и отметился 48 голами.