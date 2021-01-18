Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Видаль: «Интер» доказал, что является претендентом на скудетто»

18 Января 2021, 09:26,

Global Look Press

Хавбек миланского «Интера» Артуро Видаль дал комментарий после победы над туринским «Ювентусом» в центральном матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.

«Очень важный результат. Мы играли против сильнейшей команды Серии А. Думаю, «Интер» всем доказал, что является реальным претендентом на чемпионский титул. Мы продолжим свой пусть с верой в то, что способны завоевать скудетто», - передает слова чилийского полузащитника издание Football-Italia.

Благодаря победе «нерадзурри» набрали 40 очков и догнали лидирующий «Милан». «Ювентус» с 33 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
18 Января 2021, 09:40

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