Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло: «Ужасный результат, худшая игра «Ювентуса» под моим руководством»

18 Января 2021, 09:19,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями от поединка 18-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера». Матч завершился поражением «старой синьоры» со счетом 0:2.

«Ужасный результат для нас. Это была худшая игра «Ювентуса» под моим руководством. Мы сделали шаг назад, однако наши цели остаются прежними.

Ответственность за результат лежит на мне. Возможно, футболисты не поняли мой план на игру. Нам нельзя опускать голову, нужно готовиться к следующей игре», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Интер» набрал 40 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» с 33 баллами опустился на пятую позицию.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Интер Милан, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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0
AlessandroDP
18 Января 2021, 09:42

Наверное, самое время звать на выручку Макса!

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