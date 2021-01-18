Пирло: «Ужасный результат, худшая игра «Ювентуса» под моим руководством»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями от поединка 18-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера». Матч завершился поражением «старой синьоры» со счетом 0:2.

«Ужасный результат для нас. Это была худшая игра «Ювентуса» под моим руководством. Мы сделали шаг назад, однако наши цели остаются прежними.

Ответственность за результат лежит на мне. Возможно, футболисты не поняли мой план на игру. Нам нельзя опускать голову, нужно готовиться к следующей игре», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Интер» набрал 40 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» с 33 баллами опустился на пятую позицию.