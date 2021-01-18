Манджукич прибыл в Италию для подписания контракта с «Миланом»

Опытный хорватский бомбардир Марио Манджукич, ранее поигравший за мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус и мадридский «Атлетико», переходит в «Милан».

Как сообщает издание Football-Italia, 34-летний нападающий уже прибыл в Италию для подписания трудового соглашения с «россонери». Сегодня, 18-го января, форвард пройдет медицинский осмотр, после чего поставит подпись под контрактом.

В настоящий момент Манджукич пребывает в статусе свободного агента. Последним местом работы форварда был катарский «Аль-Духаиль». В составе этого коллектива Марио сыграл десять поединков и забил лишь один гол.