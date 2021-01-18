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«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»

18 Января 2021, 00:42,

Global Look Press

Центральный матч 18-го тура Серии - битва «Интера» и «Ювентуса».

Протокол игры  
Интер Милан 2:0 Ювентус
(1:0) Видаль Артуро 12'    
(2:0) Барелла Николо 52'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо   67' Брозович Марсело Видаль Артуро   77' (Гальярдини Роберто (   77') Янг Эшли   60'   72' (Дармиан Маттео (   72') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   86' (Санчес Алексис (   86')
Запасные: Сенси Стефано Перишич Иван Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Эриксен Кристиан
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо   36' Кьеллини Джорджо Фработта Джанлука   58' (Маккенни Уэстон (   58') Кьеза Федерико Бентанкур Родриго Рабио Адриен   58' (Кулушевски Деян (   58') Ремзи Аарон   58' (Бернардески Федерико (   58') Мората Альваро   62' Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Дрэгушин Раду Раноккья Филиппо Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи Гарофани Джованни Мело Артур
17 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Уже на 12-й минуте Артуро Видаль головой переправил мяч в сетку ворот бывшего клуба и открыл счёт. До перерыва чилиец, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес имели шансы забить снова и снова. В самом начале второго тайма Алессандро Бастони выдал изумительный пас, позволив Николо Барелле  оказаться с глазу на глаз с голкипером и удвоить перевес.

«Ювентус» создал достаточно мало для того, чтобы претендовать на набранные очки в этом споре и остался на пятом месте. В семи пунктах впереди две команды из Милана.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Артуро Видаль
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Комментарии (14)
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1
Bartimeus
18 Января 2021, 02:19

9 чемпионатов подряд - словно какой-то чемпионат баварии. В сериале новому чемпиону пора уже быть, даже фаны Юве должны согласиться.

3
Мансур Умаров 95
18 Января 2021, 01:08

Победа на классе.

0
gresnik
18 Января 2021, 00:55

интересно если Милан (который нормальный)станет чемпионом..будут сравнивать с Лестером когда он стал чемпионом?

1
Juve164
18 Января 2021, 01:20

Так Милан вроде итак один. У тебя таблетки кончились?

0
gresnik
18 Января 2021, 01:34

какие таблетки?)) я вроде не пью с тобой таблетки)) пей дальше ))

1
Juve164
18 Января 2021, 01:42

Причем здесь я? Ты говоришь про нормальный Милан . Значит есть еще ненормальный по логике. Вот я и спросил, таблетки закончились у тебя или перестали помогать?

0
gresnik
18 Января 2021, 01:44

вы сударь пьяны или под кайфом )))

1
Juve164
18 Января 2021, 01:49

Мой вопрос так и остался в силе

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0
beorn_n
18 Января 2021, 00:48

Вышли 2 команды, фул собраная с 0 проблем в составе, и сырой Юве у которого куча проблем в составе. Все было очевидно. То чувство когда пенсионер Кьеллини играет лучше всех игроков обороны Ювентуса. Очень много проблем, и практически нет пауз для их решения. Болеем надеемся верим.

0
beorn_n
18 Января 2021, 00:52

п.с идентичный матч первого круга с Барсой. Прям один в один.

0
Juve164
18 Января 2021, 01:17

Лучше кого играет пенсионер Кьеллини? Лучше мёртвого Бона? Или лучше Данило, что само по себе смешно. Или Фработты, фланг которого Интер нагрузил по полной и он оставался постоянно один против двух, а то и трёх. А "помощник" Рэмзи был непонятно где вообще всё время.
Надо было ставить Рона на цф, Кулу и Кьезу по флангам не давать флангам Интера разогнаться, Мака, Бента и Артура в полузащиту, чтоб контролить мяч и играть в 4 защитника, а не в бесполезную схему с тремя. Чем быстрее Пирло поймет, что игра в схему, что он играет не прокатывает, тем больше будет шансов остаться на посту

0
beorn_n
18 Января 2021, 01:22

Рон цф, не смеши, от него там толку что от Мораты в пз. Главная проблема Юве то опорная зона, нет у нас там никого, артур, бентанкур, все это не то. Именно опорную зону Юве просирает всем командам чемпионата, непонятно только в какой момент все это началось, ну небыло такого при Максе.

0
Juve164
18 Января 2021, 01:40

Это не смешно. Или в цф или на лавку. С нынешней схемой так и должно быть, ну нет места в ней для левого нападающего,который к тому же не отрабатывает в обороне. Но этому не бывать и его хотят пролонгировать. Ещё есть играющий Бонуччи и лавочник Демираль. А должно быть наоборот. Ну и если уж убивать сезон, то хотя бы наигрывать молодёжь. Но Пирло тряпка и будет с ним убожество.
Макс - сильный тактик и тренер, дающий результат, но не красивую игру. В этом его беда.

0
vidal
18 Января 2021, 00:44

какая беспонтовая игра в исполнении Юве. Пирло сырой

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