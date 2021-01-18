«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»

Центральный матч 18-го тура Серии - битва «Интера» и «Ювентуса».

Уже на 12-й минуте Артуро Видаль головой переправил мяч в сетку ворот бывшего клуба и открыл счёт. До перерыва чилиец, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес имели шансы забить снова и снова. В самом начале второго тайма Алессандро Бастони выдал изумительный пас, позволив Николо Барелле оказаться с глазу на глаз с голкипером и удвоить перевес.

«Ювентус» создал достаточно мало для того, чтобы претендовать на набранные очки в этом споре и остался на пятом месте. В семи пунктах впереди две команды из Милана.