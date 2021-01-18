«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»

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18 Января 2021, 00:42,
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Центральный матч 18-го тура Серии - битва «Интера» и «Ювентуса».
Протокол игры
|Интер Милан
|2:0
|Ювентус
|(1:0) Видаль Артуро 12'
|(2:0) Барелла Николо 52'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Барелла Николо • 67'Брозович Марсело • Видаль Артуро 77' ( Гальярдини Роберто ( 77') • Янг Эшли 60' 72' ( Дармиан Маттео ( 72') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 86' ( Санчес Алексис ( 86')
Запасные: Сенси Стефано • Перишич Иван • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Эриксен Кристиан
Щесны Войцех • Данило Луис • Бонуччи Леонардо • 36'Кьеллини Джорджо • Фработта Джанлука 58' ( Маккенни Уэстон ( 58') • Кьеза Федерико • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен 58' ( Кулушевски Деян ( 58') • Ремзи Аарон 58' ( Бернардески Федерико ( 58') • Мората Альваро • 62'Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих • Дрэгушин Раду • Раноккья Филиппо • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Буффон Джанлуиджи • Гарофани Джованни • Мело Артур
17 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Уже на 12-й минуте Артуро Видаль головой переправил мяч в сетку ворот бывшего клуба и открыл счёт. До перерыва чилиец, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес имели шансы забить снова и снова. В самом начале второго тайма Алессандро Бастони выдал изумительный пас, позволив Николо Барелле оказаться с глазу на глаз с голкипером и удвоить перевес.
«Ювентус» создал достаточно мало для того, чтобы претендовать на набранные очки в этом споре и остался на пятом месте. В семи пунктах впереди две команды из Милана.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Артуро Видаль
9 чемпионатов подряд - словно какой-то чемпионат баварии. В сериале новому чемпиону пора уже быть, даже фаны Юве должны согласиться.
Победа на классе.
интересно если Милан (который нормальный)станет чемпионом..будут сравнивать с Лестером когда он стал чемпионом?
Так Милан вроде итак один. У тебя таблетки кончились?
какие таблетки?)) я вроде не пью с тобой таблетки)) пей дальше ))
Причем здесь я? Ты говоришь про нормальный Милан . Значит есть еще ненормальный по логике. Вот я и спросил, таблетки закончились у тебя или перестали помогать?
вы сударь пьяны или под кайфом )))
Мой вопрос так и остался в силе
Вышли 2 команды, фул собраная с 0 проблем в составе, и сырой Юве у которого куча проблем в составе. Все было очевидно. То чувство когда пенсионер Кьеллини играет лучше всех игроков обороны Ювентуса. Очень много проблем, и практически нет пауз для их решения. Болеем надеемся верим.
п.с идентичный матч первого круга с Барсой. Прям один в один.
Лучше кого играет пенсионер Кьеллини? Лучше мёртвого Бона? Или лучше Данило, что само по себе смешно. Или Фработты, фланг которого Интер нагрузил по полной и он оставался постоянно один против двух, а то и трёх. А "помощник" Рэмзи был непонятно где вообще всё время.
Надо было ставить Рона на цф, Кулу и Кьезу по флангам не давать флангам Интера разогнаться, Мака, Бента и Артура в полузащиту, чтоб контролить мяч и играть в 4 защитника, а не в бесполезную схему с тремя. Чем быстрее Пирло поймет, что игра в схему, что он играет не прокатывает, тем больше будет шансов остаться на посту
Рон цф, не смеши, от него там толку что от Мораты в пз. Главная проблема Юве то опорная зона, нет у нас там никого, артур, бентанкур, все это не то. Именно опорную зону Юве просирает всем командам чемпионата, непонятно только в какой момент все это началось, ну небыло такого при Максе.
Это не смешно. Или в цф или на лавку. С нынешней схемой так и должно быть, ну нет места в ней для левого нападающего,который к тому же не отрабатывает в обороне. Но этому не бывать и его хотят пролонгировать. Ещё есть играющий Бонуччи и лавочник Демираль. А должно быть наоборот. Ну и если уж убивать сезон, то хотя бы наигрывать молодёжь. Но Пирло тряпка и будет с ним убожество.
Макс - сильный тактик и тренер, дающий результат, но не красивую игру. В этом его беда.
какая беспонтовая игра в исполнении Юве. Пирло сырой