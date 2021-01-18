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Гасперини: «Безголевая ничья – это случайность»

18 Января 2021, 00:23,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче с «Дженоа» (0:0).

«У соперника были хорошие моменты в первом тайме, но нужно учитывать все 90 минут матча. Мы доминировали во второй половине, безголевая ничья – это случайность.

Мы хорошо выступали, даже если учитывать, что нам не удалось забить. Мы выложились на все сто процентов и не пропустили.

Мы слабо начали матч, но не смогли забить. Трудно взломать оборону соперника в таких играх, гол бы всё изменил», - цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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