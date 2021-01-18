Гасперини: «Безголевая ничья – это случайность»

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18 Января 2021, 00:23,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью в матче с «Дженоа» (0:0).
«У соперника были хорошие моменты в первом тайме, но нужно учитывать все 90 минут матча. Мы доминировали во второй половине, безголевая ничья – это случайность.
Мы хорошо выступали, даже если учитывать, что нам не удалось забить. Мы выложились на все сто процентов и не пропустили.
Мы слабо начали матч, но не смогли забить. Трудно взломать оборону соперника в таких играх, гол бы всё изменил», - цитирует итальянского специалиста Sky Sport.
Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини