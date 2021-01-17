«Парма» арендует Бенатиа

Защитник «Аль-Духаиль» Мехди Бенатиа близок к возвращению в Италии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», марокканского футболиста арендует «Парма», в соглашении будет предусмотрено право выкупа. Отмечается, что сделка будет закрыта уже на следующей неделе.

33-летний Бенатиа перешёл в «Аль-Духаиль» из «Ювентуса» в 2019 году за восемь миллионов евро. В Италии защитник успел поиграть за «Удинезе», «Рому» и вышеупомянутый «Ювентус».

В нынешнем сезоне Мехди сыграл шесть матчей за катарский клуб, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.