«Парма» арендует Бенатиа

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17 Января 2021, 23:38,
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Защитник «Аль-Духаиль» Мехди Бенатиа близок к возвращению в Италии.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», марокканского футболиста арендует «Парма», в соглашении будет предусмотрено право выкупа. Отмечается, что сделка будет закрыта уже на следующей неделе.
33-летний Бенатиа перешёл в «Аль-Духаиль» из «Ювентуса» в 2019 году за восемь миллионов евро. В Италии защитник успел поиграть за «Удинезе», «Рому» и вышеупомянутый «Ювентус».
В нынешнем сезоне Мехди сыграл шесть матчей за катарский клуб, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Мехди Бенатиа
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