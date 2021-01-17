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«Парма» арендует Бенатиа

17 Января 2021, 23:38,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Аль-Духаиль» Мехди Бенатиа близок к возвращению в Италии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», марокканского футболиста арендует «Парма», в соглашении будет предусмотрено право выкупа. Отмечается, что сделка будет закрыта уже на следующей неделе.

33-летний Бенатиа перешёл в «Аль-Духаиль» из «Ювентуса» в 2019 году за восемь миллионов евро. В Италии защитник успел поиграть за «Удинезе», «Рому» и вышеупомянутый «Ювентус».

В нынешнем сезоне Мехди сыграл шесть матчей за катарский клуб, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Мехди Бенатиа
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Комментарии (1)
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0
Juve164
18 Января 2021, 00:45

Он же хотел жить со своей семьёй в мусульманской стране или это был очередной звиздëж человека, поехавшего за деньгами?

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