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Паратичи – о переходе Манджукича в «Милан»: «Я рад за него»

17 Января 2021, 22:57,

twitter.com

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался о возможном переходе Марио Манджукича в «Милан».

«Я рад за Марио, он возвращается в Италию, где сможет вновь играть на высочайшем уровне. Он решил попробовать что-то новое, перебравшись в Катар, но я всегда знал, что он ещё поиграет в Европе, потому что Марио по-прежнему способен выступать на топ-уровне и бороться за трофеи.

Будет ли «Ювентус» усиливаться? Я уже говорил, что мы следим за трансферным рынком и ждём подходящего варианта, но я не думаю, что нам стоит форсировать события. У нас конкурентоспособный состав, поэтому мы никуда не спешим», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Милан, Марио Манджукич, Фабио Паратичи
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