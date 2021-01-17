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Мартинес: «Роналду – лидер «Ювентуса», но у нас есть Лукаку»

17 Января 2021, 22:44,

Global Look Press

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пообщался с журналистами перед матчем с «Ювентусом».

«Это важная игра и для нас, и для них. Мы много работали, чтобы восстановиться после тяжелого матча с «Фиорентиной». Мы должны превратить нервозность в силу, чтобы заработать сегодня три очка.

Поражение в последнем матче против «Ювентуса»? Сейчас мы выглядим гораздо лучше. Мы очень много работали, чтобы стать сильнее, сегодня нужно показать это.

Роналду? Он, конечно, является лидером «Ювентуса», но в «Интере» есть свой киллер – это Лукаку», - цитирует аргентинского нападающего пресс-служба «Интера».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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