Мартинес: «Роналду – лидер «Ювентуса», но у нас есть Лукаку»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пообщался с журналистами перед матчем с «Ювентусом».

«Это важная игра и для нас, и для них. Мы много работали, чтобы восстановиться после тяжелого матча с «Фиорентиной». Мы должны превратить нервозность в силу, чтобы заработать сегодня три очка.

Поражение в последнем матче против «Ювентуса»? Сейчас мы выглядим гораздо лучше. Мы очень много работали, чтобы стать сильнее, сегодня нужно показать это.

Роналду? Он, конечно, является лидером «Ювентуса», но в «Интере» есть свой киллер – это Лукаку», - цитирует аргентинского нападающего пресс-служба «Интера».