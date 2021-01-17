«Аталанта» не смогла забить «Дженоа», Миранчук отыграл половину тайма

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17 Января 2021, 21:55,
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Разыгравшаяся «Аталанта» принимала «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А. Поначалу гости выглядели даже острее, а Элдор Шомуродов имел два шанса на взятие ворот. Постепенно бергамаски наращивали давление, а соперник больше думал об удержании нулей на табло.
Лучший шанс был у Ханса Хатебура, который зарядил в штангу. Алексей Миранчук провел на поле половину второго тайма, едва не заработал пенальти, а также принес команде право на опасный штрафной удар.
Нулевая ничья помешала «Аталанте» догнать на третьем месте «Рому» с «Наполи».
Протокол игры
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Джимсити Берат • Хатебур Ханс 88' ( Меле Йоаким ( 88') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • 83'Малиновский Руслан 66' ( Миранчук Алексей ( 66') • Сапата Дуван 57' ( Муриэль Луис ( 57') • Иличич Йосип 88' ( Ламмерс Сэм ( 88')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Пессина Маттео • Депаоли Фабио • Ромеро Кристиан • Шутало Бошко • Росси Франческо
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа 56' ( Бехрами Валон ( 56') • Радованович Иван • Кришито Доменико • Дзаппакоста Давиде 74' 80' ( Онгене Жером ( 80') • Стротман Кевин 56' ( Гольданига Эдоардо ( 56' ) • 72'Бадель Милан • Зайц Миха 46' ( Лерагер Лукас ( 46') • Циборра Леннарт • Пьяца Марко 68' ( Пандев Горан ( 68') • Шомуродов Элдор
Запасные: Палеари Альберто • Думбравану Даниэл • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Ровелла Николо • Бани Маттиа • Маркетти Федерико
17 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук