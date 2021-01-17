«Аталанта» не смогла забить «Дженоа», Миранчук отыграл половину тайма

Разыгравшаяся «Аталанта» принимала «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А. Поначалу гости выглядели даже острее, а Элдор Шомуродов имел два шанса на взятие ворот. Постепенно бергамаски наращивали давление, а соперник больше думал об удержании нулей на табло.

Лучший шанс был у Ханса Хатебура, который зарядил в штангу. Алексей Миранчук провел на поле половину второго тайма, едва не заработал пенальти, а также принес команде право на опасный штрафной удар.

Нулевая ничья помешала «Аталанте» догнать на третьем месте «Рому» с «Наполи».