Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Аталанта» не смогла забить «Дженоа», Миранчук отыграл половину тайма

17 Января 2021, 21:55,

Instagram

Разыгравшаяся «Аталанта» принимала «Дженоа» в матче 18-го тура Серии А. Поначалу гости выглядели даже острее, а Элдор Шомуродов имел два шанса на взятие ворот. Постепенно бергамаски наращивали давление, а соперник больше думал об удержании нулей на табло.

Лучший шанс был у Ханса Хатебура, который зарядил в штангу. Алексей Миранчук провел на поле половину второго тайма, едва не заработал пенальти, а также принес команде право на опасный штрафной удар.

Нулевая ничья помешала «Аталанте» догнать на третьем месте «Рому» с «Наполи».

Протокол игры  
Аталанта 0:0 Дженоа
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Паломино Хосе Джимсити Берат Хатебур Ханс   88' (Меле Йоаким (   88') Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин   83' Малиновский Руслан   66' (Миранчук Алексей (   66') Сапата Дуван   57' (Муриэль Луис (   57') Иличич Йосип   88' (Ламмерс Сэм (   88')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Пессина Маттео Депаоли Фабио Ромеро Кристиан Шутало Бошко Росси Франческо
Перин Маттиа Мазиелло Андреа   56' (Бехрами Валон (   56') Радованович Иван Кришито Доменико Дзаппакоста Давиде   74'   80' (Онгене Жером (   80') Стротман Кевин   56' (Гольданига Эдоардо (   56'   72') Бадель Милан Зайц Миха   46' (Лерагер Лукас (   46') Циборра Леннарт Пьяца Марко   68' (Пандев Горан (   68') Шомуродов Элдор
Запасные: Палеари Альберто Думбравану Даниэл Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Ровелла Николо Бани Маттиа Маркетти Федерико
17 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола