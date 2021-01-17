Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пранделли: «Мы проиграли с таким счётом, не получив ни одной желтой карточки - это заставляет меня задуматься»

17 Января 2021, 20:15,

Global Look Press

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение от «Наполи» (0:6).

«Мы проиграли с таким счётом, не получив ни одной желтой карточки, это заставляет меня задуматься. Мы пропустили шесть мячей после шести ударов в створ, сложно комментировать такой матч. Хотел бы извиниться перед болельщиками, такого никогда не было в моей карьере, мы должны правильно отреагировать на поражение.

Я увидел и что-то хорошее в игре, но мы понимаем, что при таком турнирном положении нельзя проигрывать», - цитирует Пранделли Football Italia.

После восемнадцати туров «Фиорентина» занимает четырнадцатое место в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Чезаре Пранделли
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