Миранчук в запасе «Аталанты» на матч с «Дженоа», Шомуродов сыграет с первых минут

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17 Января 2021, 19:24,
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Сегодня, 17 января, «Аталанта» в рамках восемнадцатого тура чемпионата Италии на своем поле примет «Дженоа».
Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных. Отметим, что форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов сыграет с первых минут.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
25-летний Миранчук сыграл одиннадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне и забил три гола. В стартовом составе Алексей выходил лишь однажды.
Что касается Шомуродова, то он принял участие в двенадцати матчах «Дженоа», забил два гола и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук, Элдор Шомуродов