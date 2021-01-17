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Миранчук в запасе «Аталанты» на матч с «Дженоа», Шомуродов сыграет с первых минут

17 Января 2021, 19:24,

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Сегодня, 17 января, «Аталанта» в рамках восемнадцатого тура чемпионата Италии на своем поле примет «Дженоа».

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных. Отметим, что форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов сыграет с первых минут.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

25-летний Миранчук сыграл одиннадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне и забил три гола. В стартовом составе Алексей выходил лишь однажды.

Что касается Шомуродова, то он принял участие в двенадцати матчах «Дженоа», забил два гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук, Элдор Шомуродов
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