Миранчук в запасе «Аталанты» на матч с «Дженоа», Шомуродов сыграет с первых минут

Сегодня, 17 января, «Аталанта» в рамках восемнадцатого тура чемпионата Италии на своем поле примет «Дженоа».

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных. Отметим, что форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов сыграет с первых минут.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

25-летний Миранчук сыграл одиннадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне и забил три гола. В стартовом составе Алексей выходил лишь однажды.

Что касается Шомуродова, то он принял участие в двенадцати матчах «Дженоа», забил два гола и отдал две голевые передачи.