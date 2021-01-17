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«Парма» договорилась с «Миланом» об аренде Конти

17 Января 2021, 17:37,

Global Look Press

Защитник «Милана» Андреа Конти может сменить клуб в ближайшее время.

Как сообщает Calciomercato, в аренде Конти заинтересована «Парма». Клубы уже договорились о переходе, в соглашении будет прописана сумма выкупа, равная семи миллионам евро. В то же время отмечается, что сам футболист предпочел бы перейти в «Фиорентину».

26-летний защитник принял участие лишь в четырех матчах «Милана» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 130 минут. Действующее соглашение Конти с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Андреа перешёл в «Милан» из «Аталанты» в 2017 году за 24 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Фиорентина, Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Андреа Конти
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
17 Января 2021, 17:58

Не все игроки хорошо проявляют себя в других клубах, Конти - пример. Ну, удачи ему в Парме. Надеюсь, начнёт там играть хотя бы в половину того, как ты играл раньше.

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