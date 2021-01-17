Гаттузо – о победе над «Фиорентиной» со счётом 6:0: «Могло показаться, что матч был легким, но это не так»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Фиорентиной» (6:0).

«Могло показаться, что матч был легким, но это не так. Нелегко оставаться сосредоточенными, когда вы ведёте со счётом 4:0 к перерыву, именно поэтому во втором тайме я кричал. Мы уже допустили слишком много ошибок в домашних матчах в этом сезоне.

Сегодня команда здорово реализовывала моменты. Да, у нас были ошибки в обороне, но в целом мы сыграли отлично. Нужно провести такой же матч в среду», - цитирует Гаттузо DAZN.

«Наполи» набрал 34 очка в семнадцати турах и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.