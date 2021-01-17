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Амброзини: «Я бы незамедлительно подписал контракт с Манджукичем»

17 Января 2021, 17:14,

twitter.com

Бывший полузащитник сборной Италии Массимо Амброзини высказался о возможном переходе Марио Манджукича в «Милан».

«Я бы незамедлительно подписал контракт с Манджукичем, это превосходный трансфер, даже если он находится не в самой лучшей форме.

Это будет отличная инвестиция, которая окупится уже в ближайшие три с половиной месяца. Конечно, он приходит в «Милан» не для того, чтобы занять место Ибрагимовича», - цитирует Амброзини Sky Sport.

Отметим, что 34-летний нападающий должен будет пройти медицинское обследование для «Милана» уже завтра. Ожидается, что контракт Манджукича с клубом будет рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Марио Манджукич, Массимо Амброзини
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