Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В Серии А впервые сыграет футболист 2003 года рождения

17 Января 2021, 16:57,

Евро-Футбол.Ру

В воскресенье в рамках чемпионата Италии «Парма» проведёт гостевой матч против «Сассуоло». В стартовом составе «крестоносцев» оказался семнадцатилетний бельгийский защитник Дан Диркс. Это первый игрок 2003 года рождения в истории Серии А.

Дан Диркс перешёл в молодёжку «Пармы» из молодёжки «Генка» в начале января, но уже дебютирует за первую команду в чемпионате Италии. «Крестоносцам» очень нужны очки, ведь они располагаются в зоне вылета.

Встреча между «Сассуоло» и «Пармой» стартует в пять часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Парма, Дан Диркс
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