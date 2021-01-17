​В Серии А впервые сыграет футболист 2003 года рождения

В воскресенье в рамках чемпионата Италии «Парма» проведёт гостевой матч против «Сассуоло». В стартовом составе «крестоносцев» оказался семнадцатилетний бельгийский защитник Дан Диркс. Это первый игрок 2003 года рождения в истории Серии А.

Дан Диркс перешёл в молодёжку «Пармы» из молодёжки «Генка» в начале января, но уже дебютирует за первую команду в чемпионате Италии. «Крестоносцам» очень нужны очки, ведь они располагаются в зоне вылета.

Встреча между «Сассуоло» и «Пармой» стартует в пять часов вечера по московскому времени.