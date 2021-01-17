«Наполи» забил шесть мячей в ворота «Фиорентины»

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17 Января 2021, 16:26,
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Первый воскресный матч 18-го тура Серии А получился на редкость результативным. «Наполи» еще до перерыва домашнего противостояния с «Фиорентиной» забил четыре безответных гола в ворота противника, а после перерыва отметился еще двумя меткими выстрелами - 6:0. У Лоренцо Инсинье дубль.
«Наполи» ворвался в зону Лиги чемпионов, набрав 34 очка.
Протокол игры
|Наполи
|6:0
|Фиорентина
|(1:0) Инсинье Лоренцо 5'
|(2:0) Демме Диего 36'
|(3:0) Лосано Ирвинг 38'
|(4:0) Зелиньски Пётр 45'
|(5:0) Инсинье Лоренцо 72'
|(6:0) Политано Маттео 89'
Оспина Давид • Хюсай Эльсейд • Манолас Костас 79' ( Ррахмани Амир ( 79') • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Демме Диего • Бакайоко Тьемуэ • Лосано Ирвинг 62' ( Политано Маттео ( 62') • Зелиньски Пётр 73' ( Элмас Эльиф ( 73') • Инсинье Лоренцо 51' 79' ( Antonio Cioffi ( 79') • Петанья Андреа 73' ( Мертенс Дрис ( 73')
Запасные: Гулам Фаузи • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Мерет Алекс • Лоботка Станислав • Максимович Никола
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола 85' ( Валеро Борха ( 85') • Песселья Херман • Роша Игор II • Венути Лоренцо • Амрабат Софьян 85' ( Мартинес Лукас II ( 85') • Кастровилли Гаэтано 74' ( Пульгар Эрик ( 74') • Бираги Кристиано • Кальехон Хосе 73' ( Бонавентура Джакомо ( 73') • Рибери Франк 46' ( Куаме Кристиан ( 46') • Влахович Душан
Запасные: Монтьель Кристобаль • Эйссерик Валентин • Терраччиано Пьетро • Касерес Мартин • Баррека Антонио • Dimo Krastev
17 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Фиорентина