Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» забил шесть мячей в ворота «Фиорентины»

17 Января 2021, 16:26,

Global Look Press

Первый воскресный матч 18-го тура Серии А получился на редкость результативным. «Наполи» еще до перерыва домашнего противостояния с «Фиорентиной» забил четыре безответных гола в ворота противника, а после перерыва отметился еще двумя меткими выстрелами - 6:0. У Лоренцо Инсинье дубль.

«Наполи» ворвался в зону Лиги чемпионов, набрав 34 очка.

Протокол игры  
Наполи 6:0 Фиорентина
(1:0) Инсинье Лоренцо 5'    
(2:0) Демме Диего 36'    
(3:0) Лосано Ирвинг 38'    
(4:0) Зелиньски Пётр 45'    
(5:0) Инсинье Лоренцо 72'    
(6:0) Политано Маттео 89'    
Оспина Давид Хюсай Эльсейд Манолас Костас   79' (Ррахмани Амир (   79') Кулибали Калиду Руй Мариу Демме Диего Бакайоко Тьемуэ Лосано Ирвинг   62' (Политано Маттео (   62') Зелиньски Пётр   73' (Элмас Эльиф (   73') Инсинье Лоренцо   51'   79' (Antonio Cioffi (   79') Петанья Андреа   73' (Мертенс Дрис (   73')
Запасные: Гулам Фаузи Контини Никита Льоренте Фернандо Мерет Алекс Лоботка Станислав Максимович Никола
Дронговски Бартломей Миленкович Никола   85' (Валеро Борха (   85') Песселья Херман Роша Игор II Венути Лоренцо Амрабат Софьян   85' (Мартинес Лукас II (   85') Кастровилли Гаэтано   74' (Пульгар Эрик (   74') Бираги Кристиано Кальехон Хосе   73' (Бонавентура Джакомо (   73') Рибери Франк   46' (Куаме Кристиан (   46') Влахович Душан
Запасные: Монтьель Кристобаль Эйссерик Валентин Терраччиано Пьетро Касерес Мартин Баррека Антонио Dimo Krastev
17 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Фиорентина
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