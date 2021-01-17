​Следующим тренером «Торино» будет Никола

В ближайшие часы «Торино» официально объявит об отставке Марко Джампаоло с должности главного тренера. Целый ряд итальянских СМИ сообщает о том, что решение об увольнении тренера уже было принято.

Следующим тренером «быков» станет Давиде Никола. Впрочем, сорокасемилетнему специалисту ещё предстоит расторгнуть свой контракт с «Дженоа». Никола оставил тренерский мостик генуэзцев в конце прошлого сезона.

Напомним, в субботу «Торино» сыграл вничью со «Специей» на своём поле (0:0), проведя более восьмидесяти минут в численном большинстве. «Быки» располагаются в зоне вылета из Серии А.