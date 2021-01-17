​Манджукич пройдёт медобследование для «Милана» в понедельник

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17 Января 2021, 15:18,
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Хорватский нападающий Марио Манджукич приблизился к переходу в «Милан». Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование в понедельник.
Ранее появилась информация о том, что за полгода в «Милане» Манджукич заработает 1,8 миллиона евро. Если «россонери» выйдут в Лигу чемпионов, контракт хорватского футболиста будет продлён ещё на сезон.
Отметим, что Марио Манджукич пребывает без клуба с лета. За это время СМИ часто связывали форварда с российскими клубами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич