​Манджукич пройдёт медобследование для «Милана» в понедельник

Хорватский нападающий Марио Манджукич приблизился к переходу в «Милан». Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование в понедельник.

Ранее появилась информация о том, что за полгода в «Милане» Манджукич заработает 1,8 миллиона евро. Если «россонери» выйдут в Лигу чемпионов, контракт хорватского футболиста будет продлён ещё на сезон.

Отметим, что Марио Манджукич пребывает без клуба с лета. За это время СМИ часто связывали форварда с российскими клубами.