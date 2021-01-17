Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Манджукич пройдёт медобследование для «Милана» в понедельник

17 Января 2021, 15:18,

twitter.com

Хорватский нападающий Марио Манджукич приблизился к переходу в «Милан». Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование в понедельник.

Ранее появилась информация о том, что за полгода в «Милане» Манджукич заработает 1,8 миллиона евро. Если «россонери» выйдут в Лигу чемпионов, контракт хорватского футболиста будет продлён ещё на сезон.

Отметим, что Марио Манджукич пребывает без клуба с лета. За это время СМИ часто связывали форварда с российскими клубами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола