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​Известны подробности контракта Манджукича с «Миланом»

17 Января 2021, 14:49,

twitter.com

В ближайшие часы нападающий Марио Манджукич, который с лета пребывает в статусе свободного агента, должен подписать контракт с «Миланом».

CalcioMercato на своих страницах сообщает подробности контракта Манджукича с итальянским клубом. Он будет рассчитан до конца текущего сезона и включать в себя опцию продления на один год в случае выхода «Милана» в Лигу чемпионов.

За ближайшие полгода Манджукич заработает 1,8 миллиона евро.

Источник отмечает, что звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович поддерживает подписание Манджукича, хотя хорват станет конкурентом шведа в линии атаки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Марио Манджукич
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Комментарии (1)
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beorn_n
17 Января 2021, 15:22

Златан Жуку не конкурент).

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