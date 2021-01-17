​Известны подробности контракта Манджукича с «Миланом»

В ближайшие часы нападающий Марио Манджукич, который с лета пребывает в статусе свободного агента, должен подписать контракт с «Миланом».

CalcioMercato на своих страницах сообщает подробности контракта Манджукича с итальянским клубом. Он будет рассчитан до конца текущего сезона и включать в себя опцию продления на один год в случае выхода «Милана» в Лигу чемпионов.

За ближайшие полгода Манджукич заработает 1,8 миллиона евро.

Источник отмечает, что звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович поддерживает подписание Манджукича, хотя хорват станет конкурентом шведа в линии атаки.