​Известны подробности контракта Манджукича с «Миланом»

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17 Января 2021, 14:49,
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В ближайшие часы нападающий Марио Манджукич, который с лета пребывает в статусе свободного агента, должен подписать контракт с «Миланом».
CalcioMercato на своих страницах сообщает подробности контракта Манджукича с итальянским клубом. Он будет рассчитан до конца текущего сезона и включать в себя опцию продления на один год в случае выхода «Милана» в Лигу чемпионов.
За ближайшие полгода Манджукич заработает 1,8 миллиона евро.
Источник отмечает, что звёздный форвард «Милана» Златан Ибрагимович поддерживает подписание Манджукича, хотя хорват станет конкурентом шведа в линии атаки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Марио Манджукич
Златан Жуку не конкурент).